В Уфе в воскресенье перекроют улицы из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

Изменятся и маршруты общественного транспорта. Так, администрация города сообщает, что во время забега не будут ходить трамваи №5 и №16. Троллейбус №22 изменит схему движения: в сторону центра – Северный автовокзал, проспект Октября, Шафиева, Зорге, Гражданской, Пархоменко, 50-летия Октября; в обратную сторону: по 50-летия Октября, проспект Октября, Северный автовокзал.