В Уфе в воскресенье перекроют улицы из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

В воскресенье, 30 мая, в Уфе пройдёт полумарафон «ЗаБег.РФ». В спортивном мероприятии примут участие почти 150 тысяч человек по всей России.
При подготовке и проведении забега в Уфе будет перекрыто несколько участков центральных улиц:
– с 12:00 29 мая до 20:00 30 мая движение будет ограничено на участке пересечения улиц Гафури, Валиди и Аксакова;
– с 9:00 до 17:00 30 мая улицы будут перекрывать в соответствии с картой маршрута забегов.
Изменятся и маршруты общественного транспорта. Так, администрация города сообщает, что во время забега не будут ходить трамваи №5 и №16. Троллейбус №22 изменит схему движения: в сторону центра – Северный автовокзал, проспект Октября, Шафиева, Зорге, Гражданской, Пархоменко, 50-летия Октября; в обратную сторону: по 50-летия Октября, проспект Октября, Северный автовокзал.