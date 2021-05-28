В Уфе огонь унёс жизнь пожилой женщины

Сегодня, 28 мая, в Уфе произошёл смертельный пожар. Инцидент зафиксирован в доме №127 по улице Мингажева.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, огнём охватило квартиру на четвёртом этаже. На место происшествия срочно выехали сотрудники экстренных служб. В коридоре горящей квартиры была найдена пожилая женщина без сознания.

Потерпевшей была оказана медицинская помощь, однако спасти её не удалось. Двух женщин с пятого этажа эвакуировали с помощью масок спасаемого, а 11 человек спустили по лестничным маршам. Причину пожара предстоит установить.