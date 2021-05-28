Житель Башкирии чудом выжил в аварии с моторной лодкой

На Кармановском водохранилище спасли 65-летнего мужчину. Несчастный попал в аварию, переплывая водоём на моторной лодке.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, пострадавшего извлекли из воды очевидцы недалеко от деревни Кисак Каин Янаульского района. Ему диагностировали многочисленные ушибы и травму головы.

Оказывается, мужчина управлял моторной лодкой, но в один момент не справился с управлением и столкнулся с понтоном у берега. К счастью, ему оперативно оказали необходимую помощь.