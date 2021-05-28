В Самаре прошла транспортно-логистическая конференция «PRO. Движение. Поволжье»

Грузоперевозки РЖД стали еще лучше. В Самаре прошла транспортно-логистическая конференция, где обсудили развитие перспективных направлений.

Теперь грузоперевозки железной дорогой станут еще доступнее. Башкортостан подписал соглашение с РЖД. Документ определяет ключевые направления взаимодействия и поможет резидентам увеличить объемы погрузки на выгодных условиях.

В рамках мероприятия мы проговорили о возможных вариантах концессионного соглашения, о модернизации транспортной инфраструктуры индустриального парка «Уфимский», строительства транспортной инфраструктуры ОЭЗ «Алга». Мы достигли понимания, как это реализовывать, какие необходимо применить инструменты и какая информация от нас необходима. Наиль Габбасов, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

Основная часть конференции включала в себя две сессии. Первая была посвящена развитию контейнерных перевозок в регионах Поволжья, вторая – цифровизации.

Безусловно, 2020 год дал нам возможность пересмотреть свои взгляды на тот объем грузовой базы, который есть на Куйбышевской железной дороге. Мы перестроились и обратили внимание на то, что контейнерные перевозки ежегодно прирастают по десять процентов. Это во всех регионах присутствия Куйбышевской железной дороги. Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Также в этот день был открыт Центр коммерческой диспетчеризации Куйбышевской железной дороги. Теперь грузоотправителям станут доступны новые цифровые сервисы взаимодействия, что обеспечит своевременный подвод вагонов под погрузку в соответствии с потребностями клиента и дальнейшее их продвижение до пункта назначения с учетом возможностей железнодорожной инфраструктуры.

Грузоперевозки – это артерии экономики, мы все тесно связаны. Наша задача – предложить нашим клиентам и партнерам такой транспортный шеринг, который позволил бы снизить себестоимость и увеличить транспортную доступность, в том числе и на железной дороге. Использовать все ресурсы холдинга. Александр Бельницкий, директор филиала ОАО «РЖД-логистика»