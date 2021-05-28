В Самаре прошла транспортно-логистическая конференция «PRO. Движение. Поволжье»

Грузоперевозки РЖД стали еще лучше. В Самаре прошла транспортно-логистическая конференция, где обсудили развитие перспективных направлений.
Теперь грузоперевозки железной дорогой станут еще доступнее. Башкортостан подписал соглашение с РЖД. Документ определяет ключевые направления взаимодействия и поможет резидентам увеличить объемы погрузки на выгодных условиях.
Основная часть конференции включала в себя две сессии. Первая была посвящена развитию контейнерных перевозок в регионах Поволжья, вторая – цифровизации.
Также в этот день был открыт Центр коммерческой диспетчеризации Куйбышевской железной дороги. Теперь грузоотправителям станут доступны новые цифровые сервисы взаимодействия, что обеспечит своевременный подвод вагонов под погрузку в соответствии с потребностями клиента и дальнейшее их продвижение до пункта назначения с учетом возможностей железнодорожной инфраструктуры.
Также на конференции обсудили развитие транзитного потенциала, поговорили и о реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. Можно с уверенностью сказать, что прошедший форум в Самаре задал новый импульс развитию грузовых перевозок в Приволжском федеральном округе.