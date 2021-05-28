В Башкирии собираются ввести ограничения для электросамокатов

Навести порядок среди двухколесного транспорта решили после участившихся ДТП и жалоб граждан. В Госсобрании сегодня прошло совещание с профильными комитетами, сотрудниками администрации города и МВД. Было предложено создать рабочую группу по вопросам регулирования сервисов аренды самокатов.
В Санкт-Петербурге и Москве уже начали принимать меры на региональном уровне. Там появились зоны, свободные от электросамокатов.
На следующей неделе планируется встреча уже с участием предпринимателей и Союза автолюбителей для совместного поиска решения. В нынешнем законодательстве самокаты приравниваются к пешеходам. Минтрансом России подготовлены изменения в правилах. В проекте планируют закрепить понятие "СИМ" ( средство индивидуальной мобильности). К нему будут относиться электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. Будет регламентирован порядок движения, скоростные ограничения и возрастной ценз.