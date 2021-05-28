В Башкирии собираются ввести ограничения для электросамокатов

Я понимаю, что это удобный и экологичный вид транспорта, но это совсем не исключает вопросы безопасности других горожан. Не хотелось бы действовать запретительными мерами, но если востребованный вид транспорта, то тогда должны быть понятны правила.

Салават Хусаинов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ