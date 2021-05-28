В Башкирии собираются ввести ограничения для электросамокатов

Навести порядок среди двухколесного транспорта решили после участившихся ДТП и жалоб граждан. В Госсобрании сегодня прошло совещание с профильными комитетами, сотрудниками администрации города и МВД. Было предложено создать рабочую группу по вопросам регулирования сервисов аренды самокатов.

В Санкт-Петербурге и Москве уже начали принимать меры на региональном уровне. Там появились зоны, свободные от электросамокатов.

Приняли решения, связанные с ограничением скоростных режимов на общественных территориях.  Это все – результат договоренности с владельцами прокатных сервисов. Законодательно здесь ничего не сделаешь.

Николай Хорошилов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию

На следующей неделе планируется встреча уже с участием предпринимателей и Союза автолюбителей для совместного поиска решения. В нынешнем законодательстве самокаты приравниваются к пешеходам. Минтрансом России подготовлены изменения в правилах. В проекте планируют закрепить понятие "СИМ" ( средство индивидуальной мобильности). К нему будут относиться электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. Будет регламентирован порядок движения, скоростные ограничения и возрастной ценз.

Я понимаю, что это удобный и экологичный вид транспорта, но это совсем не исключает вопросы безопасности других горожан. Не хотелось бы действовать запретительными мерами, но если востребованный вид транспорта, то тогда должны быть понятны правила.

Салават Хусаинов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ
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