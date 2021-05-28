В Стерлитамаке прошли финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»

Они входят в программу 23-й Спартакиады школьников Башкортостана. Победители определялись среди юношей и девушек. Как среди городских, так и сельских команд.

Хозяевам составили конкуренцию соперники из Мелеуза, Учалов, Нефтекамска – порядка 120 участников, а это больше 20 команд. В итоге у девушек среди городов тройка лидеров такова: Нефтекамск, Стерлитамак, Учалы. У юношей практически такой же подиум с одним лишь изменением: на второй позиции расположились ребята из Мелеуза.

Среди районов у девушек победили легкоатлеты из Кугарчинского района, на второй строке представители Уфимского района и на третьей – Краснокамского. У юношей лучшими стали ребята из Бураево, вторые куюргазинцы и третьи – школьники из Дорогино (Уфимский район).