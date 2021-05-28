В Уфе прошел волейбольный турнир памяти Ахата Муртазина

Это традиционные соревнования, которые проходят под эгидой радио «Юлдаш», где трудился Ахат Муртазин – известный диктор, неизменный участник спортивных состязаний. Его не стало весной 2018 года. В память о коллеге проводится турнир.
Ахат Муртазин всегда находил время в своем плотном графике для спортивных соревнований. Хотя рабочий день диктора начинался в шесть утра, заканчивался глубокой ночью. И так почти 40 лет. Новости всегда в прямом эфире. А это серьезный труд и работа над собой. Он чувствовал себя комфортно и в студии, и на волейбольной площадке. Всегда был лидером и заводилой.
Может быть, поэтому турнир по волейболу среди средств массовой информации собирает разные команды. Так, на площадку спортивно-демонстрационного комплекса «Динамо» вышли любители БСТ, радио «Юлдаш», ГТРК «Башкортостан» и представители печатных изданий.
И зачастую совсем неважно, кто победил. Здесь действует олимпийский принцип участия – в поддержку друг друга и в память о коллеге и товарище.