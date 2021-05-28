В Башкирии мужчина облил бензином и поджёг судебного пристава

42-летнего жителя Стерлитамака обвиняют в посягательстве на жизнь судебного исполнителя. Прокуратура уже передала обвинительное заключение в суд.
Правовые инстанции назначили взыскать с мужчины почти 270 тысяч рублей. Пристав арестовал автомобиль «Опель Зафира» и передал его взыскателю в качестве оплаты долга. Однако мужчина не согласился с этим заявлением и встретился с приставом у гаражного кооператива, где облил бензином и попытался поджечь. К счастью, трагедии не произошло.
Обвиняемый свою вину не признаёт, а уголовное дело передано в суд.