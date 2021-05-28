В Башкирии мужчина облил бензином и поджёг судебного пристава

Правовые инстанции назначили взыскать с мужчины почти 270 тысяч рублей. Пристав арестовал автомобиль «Опель Зафира» и передал его взыскателю в качестве оплаты долга. Однако мужчина не согласился с этим заявлением и встретился с приставом у гаражного кооператива, где облил бензином и попытался поджечь. К счастью, трагедии не произошло.