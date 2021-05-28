На трассе Уфа – Аэропорт ограничат движение из-за ремонта дороги

Напомним, эта автодорога – одна из самых загруженных. По ней за сутки проезжает более 120 000 автомобилей, в том числе много большегрузов. Все это негативно сказывается на состоянии дорожного полотна. Кроме этого, в адрес муниципалитета поступили предписания госавтоинспекции по устранению образовавшейся колеи.

пресс-служба мэрии Уфы