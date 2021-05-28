На трассе Уфа – Аэропорт ограничат движение из-за ремонта дороги

В столице Башкирии с 31 мая ограничат движение автотранспорта на автодороге Уфа – Оренбург на участке от трассы М-5 «Урал» до проспекта Салавата Юлаева. Это связано с проведением ремонтных работ по устранению колейности. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Работы будут вестись с 12:00 до 7:00 а по воскресеньям работы приостановят. Проезд будет возможен по одной из трех полос движения. Ремонтные работы должны завершиться 30 сентября 2021 года. Подрядная организация обещает приложить все усилия для того, чтобы закончить работы в начале июля.
Городские власти приносят уфимцам и гостям столицы извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения. Можно воспользоваться альтернативными путями – через Пугачёвский и Затонский мосты, трассу М5 «Урал», а также через деревню Берёзовка и село Нижегородка Уфимского района. Эти направления не загружены даже в «часы пик».
Фото: пресс-служба администрации Уфы.