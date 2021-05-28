В Уфе система «Инцидент» помогла жителям многоэтажки добиться ремонта крыши

В случае с этим домом вопрос нужно было решать оперативно, но капитально отремонтировать крышу можно было только с наступлением тёплой погоды. Поэтому в начале апреля крышу очистили от снега.

Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях