В Уфе система «Инцидент» помогла жителям многоэтажки добиться ремонта крыши

Сезон дождей для жителей дома по улице Менделеева, 211, был настоящей катастрофой. Осадки выпадали не только за окном, но и в квартире. Портилась мебель, ремонт и техника. А в подъезде разливалось едва ли не озеро, говорят местные. Больше всех от воды страдали верхние этажи, но немало доставалось и тем, кто ниже.

Вот когда очень сильные дожди были, крыша текла, и с девятого по пятый этаж заливало. Я вот на шестом живу, у нас сильно по стене текло. Вот у нас один стояк по подъезду, получается, до пятого этажа было. На девятом этаже вообще, можно сказать, озеро было.

Карина Фаткуллина

Ночью муж говорит: «Что за звуки? Кап-кап-кап». По стене вот этот потоп шел. Ладно он услышал.

Маргарита Селезнёва
Фото №1 - В Уфе система «Инцидент» помогла жителям многоэтажки добиться ремонта крыши

Урон квартире регулярно наносил и тающий на крыше снег. Из-за протечек в любой момент могло произойти короткое замыкание и, как следствие, пожар. Устав жить в постоянном страхе, жители дома написали жалобу на странице под постом Радия Хабирова. Ответ не заставил себя долго ждать.

В случае с этим домом вопрос нужно было решать оперативно, но капитально отремонтировать крышу можно было только с наступлением тёплой погоды. Поэтому в начале апреля крышу очистили от снега.

Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях

Да, на самом деле был аварийный участок. Но когда поступила заявка, ещё лежал снег. И в этот момент ремонт не представлялся возможным. Как только погода позволила, аварийный участок восстановили. То есть уложили «Бикрост», порядка 50 квадратных метров, а швы загерметизировали мастикой.

Радим Батршин, главный инженер обслуживающей организации

Отремонтировали не только кровлю, но и привели в порядок проводку. В ближайшее время сотрудники ЖЭУ обещают исправить и внешний вид испорченного водой подъезда многоквартирного дома.

А сейчас сделали ремонт, крышу наладили, и всё стало хорошо. Хорошо порядок поддерживают.

Анна Асадуллина
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Неизвестно еще, когда бы приступили к ремонту кровли, если не система «Инцидент», которая перехватила жалобу жителя многоквартирного дома. В итоге проблему решили в кратчайшие сроки. И таких примеров, когда система отслеживания обращений граждан в соцсетях помогает простым людям, немало. С момента запуска программы в Башкортостане обработали уже больше  170 тысяч обращений.

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