В Уфе система «Инцидент» помогла жителям многоэтажки добиться ремонта крыши

Сезон
дождей для жителей дома по улице Менделеева, 211, был настоящей катастрофой.
Осадки выпадали не только за окном, но и в квартире. Портилась мебель, ремонт и
техника. А в подъезде разливалось едва ли не озеро, говорят местные. Больше
всех от воды страдали верхние этажи, но немало доставалось и тем, кто ниже.
Вот когда очень
сильные дожди были, крыша текла, и с девятого по пятый этаж заливало. Я вот на
шестом живу, у нас сильно по стене текло. Вот у нас один стояк по подъезду,
получается, до пятого этажа было. На девятом этаже вообще, можно сказать, озеро
было.Карина Фаткуллина
Ночью муж говорит:
«Что за звуки? Кап-кап-кап». По стене вот этот потоп шел. Ладно он услышал.Маргарита Селезнёва
Урон
квартире регулярно наносил и тающий на крыше снег. Из-за протечек в любой
момент могло произойти короткое замыкание и, как следствие, пожар. Устав жить в
постоянном страхе, жители дома написали жалобу на странице под постом Радия
Хабирова. Ответ не заставил себя долго ждать.
В
случае с этим домом вопрос нужно было решать оперативно, но капитально
отремонтировать крышу можно было только с наступлением тёплой погоды. Поэтому в
начале апреля крышу очистили от снега.Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях
Да, на самом деле
был аварийный участок. Но когда поступила заявка, ещё лежал снег. И в этот
момент ремонт не представлялся возможным. Как
только погода позволила, аварийный участок восстановили. То есть уложили «Бикрост»,
порядка 50 квадратных метров, а швы загерметизировали мастикой.Радим Батршин, главный инженер обслуживающей организации
Отремонтировали
не только кровлю, но и привели в порядок проводку. В ближайшее время сотрудники
ЖЭУ обещают исправить и внешний вид испорченного водой подъезда
многоквартирного дома.
А сейчас сделали
ремонт, крышу наладили, и всё стало хорошо. Хорошо порядок поддерживают.Анна Асадуллина
Неизвестно
еще, когда бы приступили к ремонту кровли, если не система «Инцидент», которая
перехватила жалобу жителя многоквартирного дома. В итоге проблему решили в
кратчайшие сроки. И таких примеров, когда система отслеживания обращений
граждан в соцсетях помогает простым людям, немало. С момента запуска программы
в Башкортостане обработали уже больше 170
тысяч обращений.