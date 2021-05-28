Индустриальный парк и ремонт дворов: Радий Хабиров посетил Туймазы с рабочей поездкой

В Туймазах может появиться индустриальный парк. Его хотят создать на базе пустующих помещений завода автобетоновозов. Перспективы развития проекта с руководством компании обсудил сегодня Глава республики. Также в ходе рабочей поездки Радий Хабиров посетил ряд других предприятий и ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств.

Туймазинский завод автобетоновозов сегодня является одним из ведущих производителей бетонотранспортной техники в стране. Именно здесь производят смесительные ёмкости объемом от 6 до 12 кубометров, которыми комплектуются шасси КАМАЗов. Помимо этого, предприятие производит контейнеровозы и металловозы. А в ближайшей перспективе здесь хотят наладить выпуск полуприцепной техники. Для этого необходимо привести в порядок пустующие помещения, расположенные на территории завода. На 20 тысячах квадратных метров планируется создать индустриальный парк, часть которого хотят отдать под малый бизнес.

Мы будем корневым резидентом, займем половину комплекса. Половина – под малый бизнес. Здесь хорошая промышленная территория. Сергей Кленько, генеральный директор Туймазинского завода автобетоновозов

Это огромный труд, огромные деньги, высочайшие компетенции. Они так быстро теряются, что потом не собрать. А здесь будет расширение производства – руководство КАМАЗа нас поддержало. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров ознакомился с деятельностью регионального оператора «Экология Т» в Туймазах. Недавно здесь завершили строительство мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Общий объем инвестиций составил 140 миллионов рублей.

В ближайшее время здесь хотят вложиться ещё в один проект по глубокой переработке мусора – строительство площадки биокомпостирования, который также направлен на уменьшение количества захораниваемых на полигонах отходов.

Мы хотим получить земельные участки, где будут создаваться технопарки, включающие площадки биокомпостирования. Это позволит перерабатывать органическую фракцию отходов и использовать ее, не захоранивать. Ильнур Шакиров, руководитель регионального оператора

Ознакомился сегодня глава республики в Туймазах и с деятельностью предприятий пищевой промышленности. Помимо мясокомбината «Сава», на территории муниципалитета успешно работает АПК «Туймазинский». Это достаточно крупный холдинг, который занимается мясопереработкой, молочным направлением, розливом безалкогольных напитков, выпуском кондитерских изделий и рядом других направлений.

А это уже двор дома № 1 по улице 70 лет Октября в Туймазах. Общественную территорию благоустраивают по программе «Башкирские дворики». Уже выполнены работы по благоустройству асфальтового покрытия, установке игровых площадок, освещения.