Индустриальный парк и ремонт дворов: Радий Хабиров посетил Туймазы с рабочей поездкой

В Туймазах может появиться индустриальный парк. Его хотят создать на базе пустующих помещений завода автобетоновозов. Перспективы развития проекта с руководством компании обсудил сегодня Глава республики. Также в ходе рабочей поездки Радий Хабиров посетил ряд других предприятий и ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств.
Туймазинский завод автобетоновозов сегодня является одним из ведущих производителей бетонотранспортной техники в стране. Именно здесь производят смесительные ёмкости объемом от 6 до 12 кубометров, которыми комплектуются шасси КАМАЗов. Помимо этого, предприятие производит контейнеровозы и металловозы. А в ближайшей перспективе здесь хотят наладить выпуск полуприцепной техники. Для этого необходимо привести в порядок пустующие помещения, расположенные на территории завода. На 20 тысячах квадратных метров планируется создать индустриальный парк, часть которого хотят отдать под малый бизнес.
Радий Хабиров ознакомился с деятельностью регионального оператора «Экология Т» в Туймазах. Недавно здесь завершили строительство мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Общий объем инвестиций составил 140 миллионов рублей.
В ближайшее время здесь хотят вложиться ещё в один проект по глубокой переработке мусора – строительство площадки биокомпостирования, который также направлен на уменьшение количества захораниваемых на полигонах отходов.
Ознакомился сегодня глава республики в Туймазах и с деятельностью предприятий пищевой промышленности. Помимо мясокомбината «Сава», на территории муниципалитета успешно работает АПК «Туймазинский». Это достаточно крупный холдинг, который занимается мясопереработкой, молочным направлением, розливом безалкогольных напитков, выпуском кондитерских изделий и рядом других направлений.
А это уже двор дома № 1 по улице 70 лет Октября в Туймазах. Общественную территорию благоустраивают по программе «Башкирские дворики». Уже выполнены работы по благоустройству асфальтового покрытия, установке игровых площадок, освещения.
Выделить дополнительно 15 миллионов рублей – такое поручение дал глава республики во время ознакомления с ходом благоустройства дворовой территории. Деньги нужны для того, чтобы комплексно завершить работы по программе «Башкирские дворики». Предстоит сделать ещё спортивную площадку, оборудовать парковку и устранить мелкие недочёты. А в завершение рабочей поездки глава Башкортостана осмотрел городской стадион «Спартак». Сейчас на одном из главных спортивных объектов города продолжается капитальный ремонт.