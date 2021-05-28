В Башкирии посевы страдают от засухи из-за аномальной жары

Посевная кампания только завершается, а аграрии уже спасают урожай. Отсутствие осадков и жара привели хозяйства к критическому рубежу. Башкортостан теряет более половины озимых культур, фермеры вынужденно меняют тактику. Готовы ли земледельцы к природным аномалиям?
Жаркая и ветреная погода в республике этой весной спровоцировала не только лесные пожары, но и засуху. Многие земледельцы поневоле вспоминают 2010 год, когда сельское хозяйство региона сильно пострадало от такой погоды. Недостаток влаги и зной негативно сказались на посевной и в этом году. Уже сейчас многие аграрии прогнозируют большие потери.
Ситуация на грани чрезвычайной. Растения не гибнут, но их развитие замедлилось. Хорошо себя чувствуют только сорняки. Также начинается заготовка кормов – такое редко происходит задолго до запланированных сроков.
Майская погода в этом году в республике побила не только температурные рекорды, но и отметилась практически полным отсутствием осадков. Из-за аномальной жары по всей территории поля расползлись трещины. Некоторые из них глубиной практически с ладонь. И чем больше они становятся, тем быстрее гибнут посевы. Остановить этот процесс может только дождь. В связи с аномально жаркой погодой культуры на полях подвержены двойному удару. Вместе с палящим солнцем приходит и другая напасть – вредители.
Но все же несмотря на изнурительную жару обстановку не называют критической, поскольку пока полной гибели посевов не произошло. Аграрии рассчитывают на похолодание и дожди на следующей неделе. Только это может спасти будущий урожай.