В Башкирии посевы страдают от засухи из-за аномальной жары

Посевная кампания только завершается, а аграрии уже спасают урожай. Отсутствие осадков и жара привели хозяйства к критическому рубежу. Башкортостан теряет более половины озимых культур, фермеры вынужденно меняют тактику. Готовы ли земледельцы к природным аномалиям?

Жаркая и ветреная погода в республике этой весной спровоцировала не только лесные пожары, но и засуху. Многие земледельцы поневоле вспоминают 2010 год, когда сельское хозяйство региона сильно пострадало от такой погоды. Недостаток влаги и зной негативно сказались на посевной и в этом году. Уже сейчас многие аграрии прогнозируют большие потери.

То, что мы закладывали при посевах, уже не получим. Часть потенциала потеряли. Фидаил Хантимеров, заместитель начальника Управления сельского хозяйства Аургазинского района

Ситуация на грани чрезвычайной. Растения не гибнут, но их развитие замедлилось. Хорошо себя чувствуют только сорняки. Также начинается заготовка кормов – такое редко происходит задолго до запланированных сроков.

Майская погода в этом году в республике побила не только температурные рекорды, но и отметилась практически полным отсутствием осадков. Из-за аномальной жары по всей территории поля расползлись трещины. Некоторые из них глубиной практически с ладонь. И чем больше они становятся, тем быстрее гибнут посевы. Остановить этот процесс может только дождь. В связи с аномально жаркой погодой культуры на полях подвержены двойному удару. Вместе с палящим солнцем приходит и другая напасть – вредители.