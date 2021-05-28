ОП РБ подписала соглашение о наблюдении с 10 региональными отделениями партий

Мы все хотим, чтобы выборы прошли честно, достойно, прозрачно, легитимно, открыто. Надеемся, к этому присоединятся и другие партии, потому что Общественная палата открыта, и этот процесс до сентября будет продолжаться.

Ольга Панчихина, руководитель общественного штаба Республики Башкортостан по наблюдению за выборами