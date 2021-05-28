ОП РБ подписала соглашение о наблюдении с 10 региональными отделениями партий

Сегодня Общественная палата республики подписала соглашение о наблюдении с 10 региональными отделениями политических партий. Суть документа – объединить усилия для того, чтобы обеспечить легитимность и прозрачность предстоящей выборной кампании.
Общественное наблюдение будет организовано за выборами депутатов Госдумы, регионального парламента и депутатов органов местного самоуправления. Соглашение скрепили подписями представители «Единой России», экологической партии «Зеленые» и еще 8 непарламентских партий.