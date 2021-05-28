Радий Хабиров выступил на форуме «Писатель XXI века» в Уфе

В Уфе к 450-летию города планируют построить большую Евразийскую библиотеку. Об этом сообщил Глава Башкортостана на межрегиональном форуме «Писатель XXI века». Сооружение станет центром встреч и общения авторов с читателями, масштабной образовательно-информационной площадкой. Кроме того, в республике разработали большую программу поддержки деятелей литературы.
Выступление Радия Хабирова на форуме «Писатель XXI века» прерывалось несколько раз: аудитория благодарила аплодисментами за большую программу поддержки литературы. В Башкортостане увеличивается финансирование книгоиздания, при этом издательства, кроме положенных авторам гонораров, будут дополнительно выплачивать им 20 процентов от выручки с продажи книги. Учреждаются ежегодная книжная ярмарка и гранты для переводчиков в размере 3 млн рублей.
В Уфе к 450-летию города планируют построить большую Евразийскую библиотеку. Ее планируют разместить на пустующем пока месте между Домом Республики и госпиталем ветеранов. Здание построят в виде башкирской юрты. Проектировать его начнут в следующем году. Деятели литературы уверены, что новый проект поможет сблизить читателей и авторов.
Также в Уфе планируется открыть современный культурный центр с литературной гостиной, экспозицией издательства «Китап» и помещения для других творческих союзов. Для этого переоборудуют пустующее здание Уфимского института глазных болезней в центре города. Впрочем, республика – лидер в России по масштабности сети библиотек, которая включает более 1500 центров. Они также готовы открыть богатый мир литературы.