В Уфе поздравили ветеранов-пограничников

Сегодня в стране отмечают День пограничника. Ветеранов войск поздравили и в уфимском парке Победы. Для мужчин и их семей прозвучали песни. Помимо концерта, участники торжественной церемонии встретили флаг эстафеты «Победа».

Два года службы под Калининградом надолго запомнились солдатам 95-го и 23-го погранотрядов. Сослуживцы называют возможность охранять границы Родины подарком судьбы.

Не каждому дано ходить по последним метрам родной земли. И мы, конечно, дорожим, что попали в такие элитные войска. Валерий Балашов, ветеран пограничных войск

Из главных больших традиций – это патриотизм, и в советское время и сейчас мы несем эти традиции. Валерий Петряков, ветеран пограничных войск

Чтобы дальше сохранять традиции и передавать их молодому поколению, сослуживцы образовали Союз пограничников Башкортостана «Стражи границы».

Мы сохраняем традиции именно по увековечиванию героев пограничных войск. Но при том не забываем и про ветеранов. Валерий Черный, руководитель Союза пограничников Республики Башкортостан «Стражи границы»

Верный напарник пограничника – это его пес. Во время службы Альберт не только научился работать с животными, мужчина выбрал будущую профессию – военного кинолога.

На границе государства самую главную роль играют собаки. Потому что если прошел нарушитель государственные границы, то собака в первую очередь по следу ищет его. Альберт Янгалин, военный кинолог

Кроме умения общаться с животными, ветераны пограничных войск назвали самые важные свои качества.

– Выносливость и патриотизм, в первую очередь.

– Прежде всего, конечно, верность Родине.

– Одна из самых главных традиций – патриотизм.