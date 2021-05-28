В Уфе поздравили ветеранов-пограничников

Сегодня в стране отмечают День пограничника. Ветеранов войск поздравили и в уфимском парке Победы. Для мужчин и их семей прозвучали песни. Помимо концерта, участники торжественной церемонии встретили флаг эстафеты «Победа».
Два года службы под Калининградом надолго запомнились солдатам 95-го и 23-го погранотрядов. Сослуживцы называют возможность охранять границы Родины подарком судьбы.
Чтобы дальше сохранять традиции и передавать их молодому поколению, сослуживцы образовали Союз пограничников Башкортостана «Стражи границы».
Верный напарник пограничника – это его пес. Во время службы Альберт не только научился работать с животными, мужчина выбрал будущую профессию – военного кинолога.
Кроме умения общаться с животными, ветераны пограничных войск назвали самые важные свои качества.
– Выносливость и патриотизм, в первую очередь.
– Прежде всего, конечно, верность Родине.
– Одна из самых главных традиций – патриотизм.
Кроме концертной программы, участники приняли флаг эстафеты «Победа», и по традиции церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню и парадным маршем пограничных войск.