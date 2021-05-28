В Уфе прошли соревнования для детей «Школа безопасности»

В Уфе дети эвакуировали пострадавшего из пожара, примерили на себя костюмы химзащиты и останавливали кровотечения. В башкирской столице прошли соревнования «Школа безопасности». В состязаниях приняли участие 14 команд учеников. За прохождениями испытаний следили сотрудники Управления гражданской защиты Уфы и МЧС.

Их реплики, конечно, непривычно слышать от людей в форме пожарных. Это больше иллюстрация пословицы про слепых котят. Под боевками скрываются школьники. Только наблюдателям видно всё до мелочей. А вот у участников имитация задымленного помещения – забрала заклеены.

Все передвижения на ощупь, как и поиск пострадавшего. Обратно помогает выбраться проложенный, как нить Ариадны, пожарный рукав. И вот он наконец – долгожданный глоток свежего воздуха.

Вскоре боевки приходится сменить на костюмы химзащиты. Участники проходят зараженную тропу и ищут источник излучения. И главное – не забыть правильно снять спецкостюмы.

С наступлением лета не лишними будут и умения по спасению на воде. Здесь пригодится меткость. Круг еще нужно докинуть до утопающего.

А на этот этап команды выбирают самых терпеливых. С помощью подручных средств ребята должны развести огонь и вскипятить воду. Умения, признаются преподаватели ОБЖ, к примеру, как оказывать первую помощь ребятам уже пригождались не раз.

Ребятам приходилось спасать и своих товарищей. Потеря сознания, кровотечения. К счастью, травмы здесь не настоящие, а вот уровень оказания помощи оценивают по реальным критериям. Многие из них уже готовы посвятить свою жизнь спасению людей.