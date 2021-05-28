В Уфе прошла открытая тренировка каратистов «Победный май»

На площади имени Ленина в Уфе накануне собралось около ста спортсменов. Традиционно каратисты продемонстрировали ката и показательные выступления.

Такую картину на площади Ленина можно увидеть только один раз в год. Уже традиционно в мае воспитанники клуба  карате  «Цунами» выходят на улицу, чтобы продемонстрировать свои навыки. В предыдущие годы тренировку проводили в преддверии 9 Мая, но на сей раз не получилось из-за длинных выходных.

Решили провести под занавес мая. Всегда отличалось наше мероприятие массовостью, хорошей погодой. Всем интересно: и детям, и родителям.

Антон Емелин, президент детского клуба традиционного каратэ «Цунами»
Фото №1 - В Уфе прошла открытая тренировка каратистов «Победный май»

Интересно и простым прохожим, которых на площади Ленина много. Воспитанники клуба показали ката, а также продемонстрировали показательные выступления с нунчаками. И, конечно, разбивали доски – этот элемент всегда вызывает особенные эмоции у всех присутствующих.

Особенность открытых тренировок в том, что здесь позаниматься вместе могут как многократные чемпионы мира, так и начинающие каратисты.

Традиция, можно сказать. Для детей это воспитательный момент, а для прохожих тоже интересно. Большой плюс для окружающих.

Денис Гарипов, двукратный чемпион мира по каратэ

А те, кто вышел на открытую тренировку впервые, были слегка удивлены. Некоторые и не предполагали, что сегодня не придется садиться на шпагат и спарринговаться.

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Сегодня было необычно, на шпагат не садились потому что. Не занимались на земле, но мне понравилось.

Андрей Ардаширов, воспитанник детского клуба традиционного каратэ «Цунами»

Открытая тренировка – часть подготовки юных спортсменов к предстоящим соревнованиям, которые пройдут в ближайшее время.

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