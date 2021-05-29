Прокуратура требует закрыть в Уфе социально-адаптационный центр

Прокуратура Калининского района Уфы обратилась в суд с требованием закрыть социально-адаптационный центр. Здесь при проверке было обнаружено множество нарушений. При этом заведение оказывает услуги круглосуточного пребывания граждан.

Фото №1 - Прокуратура требует закрыть в Уфе социально-адаптационный центр

По сообщению пресс-службы прокуратуры РБ, социально-адаптационный центр «Твой Шанс», который расположился на 1 этаже многоэтажки, предоставлял услуги гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр занимался восстановлением документов, а также оказывал услуги питания и проживания. Однако сам центр не был зарегистрирован, как того требует законодательство.

При этом центр в установленном законом порядке не зарегистрирован, не имеет разрешительных документов на ведение вышеуказанной деятельности. Также в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения противопожарных норм.

Пресс-служба прокуратуры РБ

В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении владельца центра и внесла представление. Далее дело рассмотрит суд.

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