Прокуратура требует закрыть в Уфе социально-адаптационный центр

Прокуратура Калининского района Уфы обратилась в суд с требованием закрыть социально-адаптационный центр. Здесь при проверке было обнаружено множество нарушений. При этом заведение оказывает услуги круглосуточного пребывания граждан.

По сообщению пресс-службы прокуратуры РБ, социально-адаптационный центр «Твой Шанс», который расположился на 1 этаже многоэтажки, предоставлял услуги гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр занимался восстановлением документов, а также оказывал услуги питания и проживания. Однако сам центр не был зарегистрирован, как того требует законодательство.