В Уфе в результате ДТП снесен дорожный знак, пострадали два человека

В Уфе в результате дорожно-транспортного происшествия два человека попали в больницу. Также после столкновения иномарок был снесен дорожный знак.

ДТП произошло на перекрестке Советской-Заки Валиди. Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что 31-летняя женщина, управляющая автомобилем Hyundai, двигалась по улице Заки Валиди. Иномарка столкнулась с автомобилем той же марки, выезжавшей с ул. Пушкина.

После столкновения одна из машин влетела в дорожный знак, что привело к его падению. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, оба водителя были госпитализированы. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства, приведшие к ДТП.