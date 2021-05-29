Жительница Башкирии в погоне за выгодой потеряла более 3 миллионов рублей

В Башкирии мошенникам удалось заманить в свои сети 32-летнюю женщину. В итоге она потеряла очень большую сумму денег.

Пострадавшая сообщила в отдел МВД по Бураевскому району, что в интернете увидела рекламу некоего сайта. Женщина перешла по ссылке и увидела выгодное предложение. Загоревшись идеей стать инвестором, гражданка перевела мошенникам свыше 3 миллионов рублей. После этого ее счет был заблокирован, и никаких дивидендов женщина так и не получила, рассказали в МВД по РБ.