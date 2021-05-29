Жительница Башкирии в погоне за выгодой потеряла более 3 миллионов рублей

В Башкирии мошенникам удалось заманить в свои сети 32-летнюю женщину. В итоге она потеряла очень большую сумму денег.

Фото №1 - Жительница Башкирии в погоне за выгодой потеряла более 3 миллионов рублей

Пострадавшая сообщила в отдел МВД по Бураевскому району, что в интернете увидела рекламу некоего сайта. Женщина перешла по ссылке и увидела выгодное предложение. Загоревшись идеей стать инвестором, гражданка перевела мошенникам свыше 3 миллионов рублей. После этого ее счет был заблокирован, и никаких дивидендов женщина так и не получила, рассказали в МВД по РБ.

По информации МВД республики, за одни только сутки в дежурные части поступило 20 сообщений о мошенничестве. Общая сумма ущерба, нанесенного жителям региона, составила более 7 миллионов рублей.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.

Пресс-служба МВД по РБ
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