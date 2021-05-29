«Как бы ни устал»: Радий Хабиров призвал жителей Башкирии заниматься спортом

Глава Башкирии Радий Хабиров записал видеообращение к жителям республики. Он призвал всех заниматься спортом.
Видео руководитель республики записал сразу после хоккейного матча, в котором лично принял участие. Игра прошла в ходе рабочей поездки по Туймазинскому району.
Радий Хабиров отметил, что спорт необходим всем, вне зависимости от возраста, потому что это приносит и удовольствие. Также спорт – это забота о собственном здоровье. Также руководитель республики пообещал, что в Башкирии будут строиться различные спортивные объекты, заниматься развитием и пропагандой спорта.
Видео: соцсети Радия Хабирова