«Как бы ни устал»: Радий Хабиров призвал жителей Башкирии заниматься спортом

Глава Башкирии Радий Хабиров записал видеообращение к жителям республики. Он призвал всех заниматься спортом.

Фото №1 - «Как бы ни устал»: Радий Хабиров призвал жителей Башкирии заниматься спортом

Видео руководитель республики записал сразу после хоккейного матча, в котором лично принял участие. Игра прошла в ходе рабочей поездки по Туймазинскому району.

Радий Хабиров отметил, что спорт необходим всем, вне зависимости от возраста, потому что это приносит и удовольствие. Также спорт – это забота о собственном здоровье. Также руководитель республики пообещал, что в Башкирии будут строиться различные спортивные объекты, заниматься развитием и пропагандой спорта.

Я всегда считаю, что если ты хочешь заниматься спортом, то, как бы ни устал, час-два ты всегда для этого найдешь. Всем спорт! Это наша идея, и благодаря этому мы будем здоровыми, крепкими, и выдержим любые испытания.

Радий Хабиров, Глава РБ

Видео: соцсети Радия Хабирова 

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