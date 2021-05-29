«Как бы ни устал»: Радий Хабиров призвал жителей Башкирии заниматься спортом

Я всегда считаю, что если ты хочешь заниматься спортом, то, как бы ни устал, час-два ты всегда для этого найдешь. Всем спорт! Это наша идея, и благодаря этому мы будем здоровыми, крепкими, и выдержим любые испытания.

Радий Хабиров, Глава РБ