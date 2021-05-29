В Башкирии число всех случаев коронавируса превысило 38 тысяч

За последние сутки в Башкирии вновь выявлены десятки новых случаев заражения коронавирусом среди населения. Согласно данным оперативного штаба на утро 29 мая, в республике всего было отмечено 38 021 фактов Covid-19.

За последние сутки в Башкирии коронавирус подтвердился у 90 человек. На данный момент выписано по выздоровлению в общей сложности 35 964 пациентов, в том числе 110 – за последние сутки.