Жители Башкирии в июне отдохнут на один день больше

В июне жителей всей страны, в том числе Башкирии, ждет дополнительный выходной нерабочий день. 12 июня вся страна отмечает День России.
Однако этот день выпадает в текущем году на субботу, которая и без того при пятидневной рабочей неделе является выходным. Потому в июне, согласно производственному календарю Минтруда Башкирии, появляется еще один выходной день – 14 числа, то есть в понедельник.
Отметим также, что в июне нас ждет еще несколько праздников, но они не станут нерабочими днями: День защиты детей 1 июня и День молодежи 27 июня.