Жители Башкирии в июне отдохнут на один день больше

В июне жителей всей страны, в том числе Башкирии, ждет дополнительный выходной нерабочий день. 12 июня вся страна отмечает День России.

Однако этот день выпадает в текущем году на субботу, которая и без того при пятидневной рабочей неделе является выходным. Потому в июне, согласно производственному календарю Минтруда Башкирии, появляется еще один выходной день – 14 числа, то есть в понедельник.