В Башкирии готовится к началу работы садик на 12 групп

В Башкирии готовится к старту работы детский сад, рассчитанный на 12 групп. Он расположен в микрорайоне «Дема-6».
Детский сад «Умка» строился с декабря 2018 года. Основные работы были завершены еще в 2019 году, однако во время технического запуска в мае 2020 года были обнаружены некоторые недочеты, которые допустили при строительно-монтажных работах. Устранение недочетов уже завершено.
По сообщению Минстроя Башкирии, на сегодня садик уже получил лицензию, сейчас проводится комплектование групп. И после завершения этой работы, по плану, садик начнет принимать детей.
Фото: пресс-служба Минстроя РБ