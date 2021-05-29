В Башкирии готовится к началу работы садик на 12 групп

В Башкирии готовится к старту работы детский сад, рассчитанный на 12 групп. Он расположен в микрорайоне «Дема-6».

Фото №1 - В Башкирии готовится к началу работы садик на 12 групп

Детский сад «Умка» строился с декабря 2018 года. Основные работы были завершены еще в 2019 году, однако во время технического запуска в мае 2020 года были обнаружены некоторые недочеты, которые допустили при строительно-монтажных работах. Устранение недочетов уже завершено.

По сообщению Минстроя Башкирии, на сегодня садик уже получил лицензию, сейчас проводится комплектование групп. И после завершения этой работы, по плану, садик начнет принимать детей. 

Здесь есть музыкальный и спортивный залы, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и прачечная. На территории детского сада обустроены площадки для игр и прогулок, установлены веранды и травмобезопасное оборудование. Общая стоимость проекта составила 250 млн рублей.

Пресс-служба Минстроя РБ

Фото: пресс-служба Минстроя РБ

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии