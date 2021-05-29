В Башкирии готовится к началу работы садик на 12 групп

В Башкирии готовится к старту работы детский сад, рассчитанный на 12 групп. Он расположен в микрорайоне «Дема-6».

Детский сад «Умка» строился с декабря 2018 года. Основные работы были завершены еще в 2019 году, однако во время технического запуска в мае 2020 года были обнаружены некоторые недочеты, которые допустили при строительно-монтажных работах. Устранение недочетов уже завершено.