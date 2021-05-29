В Уфе начался ремонт пришедшей в негодность дороги в Нижегородке

В микрорайоне Нижегородка в Уфе начались дорожно-ремонтные работы на улице Выгонной. Подрядчик отремонтирует участок протяженностью 0,7 километров от ул. Нехаева до ул. Рабочей. Завершить работы планируется до 15 сентября.

В администрации Уфы рассказали, что на данный момент ведутся подготовительные работы. На участке начали фрезерование пришедшего в негодность полотна. Вскоре начнется укладка выравнивающего слоя асфальта, а после – монтаж бортовых камней.

Планируется, что в рамках проводимых работ будут также обустроены тротуары и обочины. Далее рабочие нанесут дорожную разметку.

В период проведения подготовительных работ и фрезерования вводится ограничение движение транспорта по ½ проезжей части. Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально в период работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Пресс-служба администрации Уфы