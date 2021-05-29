В дворе Уфы ребенок провалился в колодец

Если вы заметили колодец, у которого отсутствует или неплотно прилегает крышка, сообщайте о данном факте по номеру "112"! Проведите разъяснительную работу с детьми, что на колодезные люки, даже если кажется, что крышка весьма надёжна и крепка, опасно наступать!

Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе