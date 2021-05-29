В дворе Уфы ребенок провалился в колодец

В Уфе накануне едва не произошла трагедия. В колодец, расположенный в одном из дворов, провалился ребенок. К счастью, он жив, серьезных травм не получил.
По сообщению Управления гражданской защиты по Уфе, сообщение о происшествии поступило вечером 28 мая. Все случилось во дворе жилого дома №14/1 на ул. Вострецова. Оказалось, малыш провалился в колодец, когда наступил на крышку люка.
Уточняется, что ребенка достали из колодца очевидцы. Серьезных травм удалось избежать. Уже в 21 час крышку люка заменили. Сейчас устанавливается, кому принадлежит данный колодец.