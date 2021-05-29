В дворе Уфы ребенок провалился в колодец

В Уфе накануне едва не произошла трагедия. В колодец, расположенный в одном из дворов, провалился ребенок. К счастью, он жив, серьезных травм не получил.

Фото №1 - В дворе Уфы ребенок провалился в колодец

По сообщению Управления гражданской защиты по Уфе, сообщение о происшествии поступило вечером 28 мая. Все случилось во дворе жилого дома №14/1 на ул. Вострецова. Оказалось, малыш провалился в колодец, когда наступил на крышку люка.

Уточняется, что ребенка достали из колодца очевидцы. Серьезных травм удалось избежать. Уже в 21 час крышку люка заменили. Сейчас устанавливается, кому принадлежит данный колодец.

Если вы заметили колодец, у которого отсутствует или неплотно прилегает крышка, сообщайте о данном факте по номеру "112"! Проведите разъяснительную работу с детьми, что на колодезные люки, даже если кажется, что крышка весьма надёжна и крепка, опасно наступать!

Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе
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