В Уфе мужчина с проблемами со зрением упал в траншею

В Уфе 29 мая мужчина упал в вырытую траншею на ул. 50 лет СССР, 48. Выяснилось, что у пострадавшего есть проблемы со зрением.

Происшествие было зафиксировано в дневное время. На место тут же прибыли и спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также карета скорой помощи. По сообщению Управления гражданской защиты по Уфе, из траншеи достали местного жителя 48 лет.