В Уфе мужчина с проблемами со зрением упал в траншею

В Уфе 29 мая мужчина упал в вырытую траншею на ул. 50 лет СССР, 48. Выяснилось, что у пострадавшего есть проблемы со зрением.

Фото №1 - В Уфе мужчина с проблемами со зрением упал в траншею

Происшествие было зафиксировано в дневное время. На место тут же прибыли и спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также карета скорой помощи. По сообщению Управления гражданской защиты по Уфе, из траншеи достали местного жителя 48 лет.

Пострадавшего передали медработникам. Они приняли решение доставить мужчину в медучреждение для обследования.

Участок траншеи, где произошел инцидент, изначально был огорожен пластмассовыми дорожными блоками. По предварительной информации, у мужчины имеются серьезные проблемы со зрением.

Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе

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