В Уфе в воскресенье может подняться шторм

В Уфе в это воскресенье, 30 мая, прогнозируется шторм. Жителям башкирской столицы рекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности.

По сообщению Гидрометцентра Башкирии, в республике 30 мая ожидаются грозы. Ветер может усилиться по региону до 17-22 метров в секунду. В Уфе, по информации местного Управления гражданской защиты, прогнозируется ветер до 15-20 метров в секунду.