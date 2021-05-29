В Башкирии безработный сельчанин украл чужие предметы быта, чтобы купить спиртное

В Башкирии безработный сельчанин решился на преступление, а вырученные деньги потратил на спиртное. Мужчина выкрал из дома 54-летнего жителя деревни Габдиново в Абзелиловском районе республики бензопилу, самовар, швейную машинку и некоторые мелкие предметы.

Фото №1 - В Башкирии безработный сельчанин украл чужие предметы быта, чтобы купить спиртное

В МВД по РБ рассказали, что личность подозреваемого установили. Преступление совершил 39-летний житель села Аскарово, на данный момент он является безработным.

По предварительным данным, накануне вечером, пока хозяин дома была в отъезде, злоумышленник взломал замок на двери и проник внутрь помещения. Оттуда он забрал вещи, которые он впоследствии сбыл в соседней деревне. Вырученные деньги он потратил на спиртное.

Пресс-служба МВД по РБ

Мужчина признался в содеянном, часть похищенных вещей уже изъята. По факту преступления полиция возбудила уголовное дело.

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