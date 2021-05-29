В Башкирии безработный сельчанин украл чужие предметы быта, чтобы купить спиртное

По предварительным данным, накануне вечером, пока хозяин дома была в отъезде, злоумышленник взломал замок на двери и проник внутрь помещения. Оттуда он забрал вещи, которые он впоследствии сбыл в соседней деревне. Вырученные деньги он потратил на спиртное.

Пресс-служба МВД по РБ