В Уфе перевернулось авто, женщина оказалась зажата внутри

В Уфе 29 мая приблизительно в 12 часов дня перевернулся автомобиль. ДТП произошло в районе пересечения улиц Трамвайной, Седова и Уфимского шоссе.

Известно, что в результате ДТП перевернулась лада Ларгус. Очевидцы сообщили в ИДЦ по Уфе о зажатых пострадавших внутри транспорта. Спасатели, прибывшие на место, установили, что пострадал лишь один человек.

Это была пассажирка перевернувшегося автомобиля. Женщина 1970 года рождения была извлечена из транспорта. Однако она получила травмы. В Управлении гражданской защиты сообщили, что пострадавшую увезли на «скорой», во втором авто, попавшем в ДТП, пострадавших нет.

Причины дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.