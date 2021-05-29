Туймазы получат 15 млн дополнительно на программу «Башкирские дворики»

Две вещи они просили. Это попасть на рынок детского питания со своими сосисками, потому что здесь действительно мясо. Я вот, честно, их пустил бы, но они здесь не проходят по ценовой, будем думать, где можно. По ГОСТу проходят идеально и по медицинским требованиям. И второе – они хотят перейти на снековую группу, небольшую часть. Это очень популярно. Будут модернизировать производство. На «Инвестчас» опять ко мне. И мы завершаем нашу программу перерабатывающей промышленности. Он модернизируется, мы ему что-то субсидируем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан