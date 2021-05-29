Туймазы получат 15 млн дополнительно на программу «Башкирские дворики»

15 миллионов рублей дополнительно выделят Туймазам на завершение комплексного ремонта в рамках программы «Башкирские дворики». Такое поручение накануне после общения с местными жителями дал глава республики. Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства общественной территории во дворе многоквартирных домов по проспекту Ленина и улице 70 лет Октября.

В прошлом году Туймазам  на приведение в порядок дворов выдели 57 млн рублей, а в этом году из-за коронавируса эта поддержка сократилась до 11 млн рублей. Разница большая, отметил глава республики. Поэтому было принято решение добавить городу еще 15 миллионов. В целом Радий Хабиров остался доволен тем, как были освоены выделенные на благоустройство дворов деньги.

Мне очень понравилось, да. Мне детское мягкое покрытие очень понравилось, видите, летать могут они с утра до вечера. В этом году мы программу сократили, но мы ее в следующем году, надеюсь, увеличим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Туймазы получат 15 млн дополнительно на программу «Башкирские дворики»

А вот туймазинских производителей колбасных изделий хотят поддержать в рамках новой республиканской программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Во время посещения мясокомбината «Сава» Радий Хабиров обсудил перспективы предприятия и пригласил руководство компании на «Инвестчас», чтобы там обсудить планы комбината по запуску производства снеков и выходу на рынок школьного питания.

Две вещи они просили. Это попасть на рынок детского питания со своими сосисками, потому что здесь действительно мясо. Я вот, честно, их пустил бы, но они здесь не проходят по ценовой, будем думать, где можно. По ГОСТу проходят идеально и по медицинским требованиям. И второе – они хотят перейти на снековую группу, небольшую часть. Это очень популярно. Будут модернизировать производство. На «Инвестчас» опять ко мне. И мы завершаем нашу программу перерабатывающей промышленности. Он модернизируется, мы ему что-то субсидируем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии