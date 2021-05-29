Туймазы получат 15 млн дополнительно на программу «Башкирские дворики»

15 миллионов рублей дополнительно выделят Туймазам на завершение комплексного ремонта в рамках программы «Башкирские дворики». Такое поручение накануне после общения с местными жителями дал глава республики. Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства общественной территории во дворе многоквартирных домов по проспекту Ленина и улице 70 лет Октября.
В прошлом году Туймазам на приведение в порядок дворов выдели 57 млн рублей, а в этом году из-за коронавируса эта поддержка сократилась до 11 млн рублей. Разница большая, отметил глава республики. Поэтому было принято решение добавить городу еще 15 миллионов. В целом Радий Хабиров остался доволен тем, как были освоены выделенные на благоустройство дворов деньги.
А вот туймазинских производителей колбасных изделий хотят поддержать в рамках новой республиканской программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Во время посещения мясокомбината «Сава» Радий Хабиров обсудил перспективы предприятия и пригласил руководство компании на «Инвестчас», чтобы там обсудить планы комбината по запуску производства снеков и выходу на рынок школьного питания.