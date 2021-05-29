С 30 мая в России изменится порядок выдачи загранпаспортов

Госпошлина за документ старого образца составит две тысячи рублей, а нового – пять тысяч рублей. Кроме того, для загранпаспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев. Граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и желающие получить документ взамен утраченного или испорченного, не будут платить пошлину.