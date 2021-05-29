С 30 мая в России изменится порядок выдачи загранпаспортов

Согласно новым требованиям получить документ могут все граждане России, при этом место проживания получателя не имеет значения: это может быть как территория страны, так и другие государства.
Отметим, что выдача документа будет происходить только в России. Сроки выдачи загранника останутся прежними: если подача заявления осуществлялась по месту жительства, то потребуется месяц, а при оформлении по месту пребывания – три месяца.
Госпошлина за документ старого образца составит две тысячи рублей, а нового – пять тысяч рублей. Кроме того, для загранпаспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев. Граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и желающие получить документ взамен утраченного или испорченного, не будут платить пошлину.