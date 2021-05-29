В Башкирии водитель протаранил повозку с людьми: видео

Страшная авария произошла в Мечетлинском районе республики. На дороге Новомуслимово – Емаши – Карлыханово иномарка врезалась в повозку с пятью пассажирами.

Происшествие случилось около 10 часов утра. 53-летний житель Белокатайского района за рулем Toyota Avensis, поворачивая налево, сбил гужевую повозку, в которой жители Новомуслимово ехали на сельский праздник.