8-месячной малышке из Уфы с раком сетчатки глаз срочно нужна помощь

В Уфе 8-месячная девочка страдает от редкого заболевания. У Дианы Андреевой ретинобластома – рак сетчатки обоих глаз. Она может не только потерять зрение, опухоль угрожает и жизни младенца.

8-месячная Диана пока еще видит маму, она для нее целый мир. Но до того как девочка достигнет осознанного возраста, она может потерять эту возможность, даже не запомнить, как выглядит главный человек в ее жизни – по крайней мере, таковы прогнозы врачей. Когда младенцу едва исполнился месяц, девочке поставили страшный диагноз – рак сетчатки глаза.

Я понимала, что этот глаз не видит, она ни на что не реагирует, но он отличался от правого. Нам поставили под вопросом ретинобластому и отправили дообследоваться в другую больницу. Гульнара Андреева, мама Дианы Андреевой

Семья Андреевых отправилась на обследование в Москву, а там их ожидал второй удар. Опухоль нашли еще и в здоровом глазу, окончательный диагноз – ретинобластома, то есть рак сетчатки обоих глаз. Это смертельная болезнь, уфимские и московские врачи в один голос уверяют, что необходимо удаление, если при лечении опухоль начнет расти.

После химиотерапии опухоль выросла, очень страшно. Хочется, чтобы ребенок видел, чтобы у нее было полноценное детство. Гульнара Андреева, мама Дианы Андреевой

Химиотерапия уже не дает положительных результатов, после процедур младенцу становится только хуже. Родители Дианы начали искать варианты, как можно помочь дочери сохранить хотя бы один глаз. И удача им улыбнулась. В швейцарской клинике дают шансы на спасение здорового глаза и частичное возвращение зрения ослепшему. Цена вопроса –5 миллионов рублей.

Мы продали участок, гараж, машину, чтобы какие-то средства были на лечение, перелеты, и выясняется, что этого недостаточно. Ярослав Андреев, папа Дианы Андреевой

Такой же диагноз ставили и еще одному маленькому уфимцу: 7-месячному Роме в России, как и Диане, врачи не давали шансов. Но в той же швейцарской клинике мальчику месяц назад окулисты не только удалили опухоль с сохранением глаза, но и вернули зрение на 50 процентов.

Так получилось, что по приезде, при осмотре, нам даже локальная химия не понадобилась. В общем, были процедуры, которые не вредят организму нашего малыша-крепыша, что очень отличается от российского лечения. Ну и вы сами видите, как он себя чувствует сейчас. Вилена и Дмитрий Кудряшовы, родители Романа Кудряшова