8-месячной малышке из Уфы с раком сетчатки глаз срочно нужна помощь

В Уфе 8-месячная девочка страдает от редкого заболевания. У Дианы Андреевой ретинобластома – рак сетчатки обоих глаз. Она может не только потерять зрение, опухоль угрожает и жизни младенца.
8-месячная Диана пока еще видит маму, она для нее целый мир. Но до того как девочка достигнет осознанного возраста, она может потерять эту возможность, даже не запомнить, как выглядит главный человек в ее жизни – по крайней мере, таковы прогнозы врачей. Когда младенцу едва исполнился месяц, девочке поставили страшный диагноз – рак сетчатки глаза.
Семья Андреевых отправилась на обследование в Москву, а там их ожидал второй удар. Опухоль нашли еще и в здоровом глазу, окончательный диагноз – ретинобластома, то есть рак сетчатки обоих глаз. Это смертельная болезнь, уфимские и московские врачи в один голос уверяют, что необходимо удаление, если при лечении опухоль начнет расти.
Химиотерапия уже не дает положительных результатов, после процедур младенцу становится только хуже. Родители Дианы начали искать варианты, как можно помочь дочери сохранить хотя бы один глаз. И удача им улыбнулась. В швейцарской клинике дают шансы на спасение здорового глаза и частичное возвращение зрения ослепшему. Цена вопроса –5 миллионов рублей.
Такой же диагноз ставили и еще одному маленькому уфимцу: 7-месячному Роме в России, как и Диане, врачи не давали шансов. Но в той же швейцарской клинике мальчику месяц назад окулисты не только удалили опухоль с сохранением глаза, но и вернули зрение на 50 процентов.
Кудряшовы летают в Швейцарию каждые три недели. За год им необходимо около 20 раз преодолеть маршрут от Уфы до Лозанны и обратно. Это ждет и семью Андреевых, но даже с учетом продажи всего имущества по самым минимальным подсчетам семье необходимо еще как минимум 3 миллиона рублей. Эта сумма неподъемна для уфимцев. Каждый из нас может помочь 8-месячной Диане не только спасти жизнь, но и сохранить зрение.