В Башкирии открылась мечеть, которую начали строить более века назад

Начали строительство в 1914-м, открылись в 2021-м. В селе Бураево после реконструкции возобновила свою работу старейшая мечеть, возведение которой началось 107 лет назад местным предпринимателем. Позже здание использовалось в других целях. Силами жителей и неравнодушных удалось вернуть «Тарихи-мечеть» к ее первозданному назначению.
Первый азан в этой мечети прозвучал через 107 лет после начала строительства. Крупный торговец Шарафутдин Хамитов начал возводить молельный дом в 1914 году. Оставалось достроить крышу и минареты. Но предприниматель, чтобы не попасть под раскулачивание, вместе с семьей покинул дом и уехал в Китай. 7-я соборная мечеть в Бураево тогда так и не открылась.
За свою вековую историю помещение мечети использовали как зернохранилище, сельскую библиотеку, кинотеатр, а в начале 2000-х и вовсе решили сравнять с землёй – здесь должен был появиться развлекательный комплекс. Но молельный дом смогли отстоять местные жители. Сельчане встали под ковш экскаватора, чтобы спасти постройку, которая к тому времени уже была в плачевном состоянии. Духовные лидеры и подключившиеся чиновники смогли получить для здания статус памятника истории и культуры. И в 2003-м году мечеть начали возводить для прихожан во второй раз.
Зелёные тона, позолота, витражные рисунки, ковры – в интерьере мечети сохранены мусульманские мотивы, и при этом все очень современно. Дизайн разрабатывал проектировщик из Екатеринбурга. Отдельные мужской и женский залы, детская комната, кухня, онлайн-трансляция намаза на втором этаже. В скором времени сядут за парты ученики медресе.
«Тарихи-мечеть» – самая старейшая на северо-западе республики. И хотя минареты возводились больше века, они стали символом того, что вклад каждого, пусть и небольшой, может спасти историю.