В Башкирии открылась мечеть, которую начали строить более века назад

Начали строительство в 1914-м, открылись в 2021-м. В селе Бураево после реконструкции возобновила свою работу старейшая мечеть, возведение которой началось 107 лет назад местным предпринимателем. Позже здание использовалось в других целях. Силами жителей и неравнодушных удалось вернуть «Тарихи-мечеть» к ее первозданному назначению.

Первый азан в этой мечети прозвучал через 107 лет после начала строительства. Крупный торговец Шарафутдин Хамитов начал возводить молельный дом в 1914 году. Оставалось достроить крышу и минареты. Но предприниматель, чтобы не попасть под раскулачивание, вместе с семьей покинул дом и уехал в Китай. 7-я соборная мечеть в Бураево тогда так и не открылась.

За свою вековую историю помещение мечети использовали как зернохранилище, сельскую библиотеку, кинотеатр, а в начале 2000-х и вовсе решили сравнять с землёй – здесь должен был появиться развлекательный комплекс. Но молельный дом смогли отстоять местные жители. Сельчане встали под ковш экскаватора, чтобы спасти постройку, которая к тому времени уже была в плачевном состоянии. Духовные лидеры и подключившиеся чиновники смогли получить для здания статус памятника истории и культуры. И в 2003-м году мечеть начали возводить для прихожан во второй раз.

Есть мудрость в этом, мудрость Всевышнего, что вот так растянулось. Столько человек внесли свою лепту и физическими силами, и финансами. Либо подсказками и советами. Вот эта история сплотила столько людей, познакомила людей и привела к религии. Рамиль Зарипов, житель с. Бураево

Зелёные тона, позолота, витражные рисунки, ковры – в интерьере мечети сохранены мусульманские мотивы, и при этом все очень современно. Дизайн разрабатывал проектировщик из Екатеринбурга. Отдельные мужской и женский залы, детская комната, кухня, онлайн-трансляция намаза на втором этаже. В скором времени сядут за парты ученики медресе.

Я как духовный лидер считаю, что города и села без мечети – как тело без сердца. Если мы хотим от Всевышнего добро и благо, должны искренне работать на пути Аллаха и последовательно должны работать и своей стране, своему народу, и все будет хорошо. Рифат хазрат Зарипов, имам-мухтасиб Бураевского района