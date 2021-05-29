В Башкирии рассказали, кто из жителей сможет посещать природные парки бесплатно

60 процентов жителей Башкортостана смогут посещать природные парки бесплатно. Об этом рассказали на конференции, посвященной открытию зон отдыха на территории республики.

Бесплатное посещение с текущего года предусмотрено для пенсионеров, школьников и дошкольников, малоимущих, многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов и сопровождающих их лиц. Для остальных жителей цена посещения в такие парки, как «Аслыкуль», «Кандрыкуль», обойдется в размере 250 рублей с человека, а «Иремель», «Мурадымовское ущелье», «Зилим» – 200 рублей.

Фото №1 - В Башкирии рассказали, кто из жителей сможет посещать природные парки бесплатно

Всего на содержание всех пяти парков из бюджета республики в 2021 году выделено 49 миллионов рублей. Эти средства пойдут на благоустройство территорий, содержание их в чистоте, а также заработную плату сотрудников. В этом году планируется установить в парках костровища, чтобы посетители не разводили костры в необорудованных местах, на пляжи завезут песок, купят спасательные лодки и биотуалеты – до 100 штук на каждый парк.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна