В Башкирии рассказали, кто из жителей сможет посещать природные парки бесплатно

Всего на содержание всех пяти парков из бюджета республики в 2021 году выделено 49 миллионов рублей. Эти средства пойдут на благоустройство территорий, содержание их в чистоте, а также заработную плату сотрудников. В этом году планируется установить в парках костровища, чтобы посетители не разводили костры в необорудованных местах, на пляжи завезут песок, купят спасательные лодки и биотуалеты – до 100 штук на каждый парк.