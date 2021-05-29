В Стерлитамаке перед БашГУ появилась аллея писателей и поэтов

В Стерлитамаке открылась аллея писателей и поэтов. Название пока условное. Четыре памятника: Сергей Аксаков, Мухаметсалим Уметбаев, Галимджан Ибрагимов и Константин Иванов. Деятелей четырех разных национальностей объединили в один проект на площади перед Башкирским государственным университетом.

Эти музыкальные мотивы здесь как символ дружбы народов. Чувашская национально-культурная автономия выиграла грант на установку памятников великих деятелей на площади перед Башкирским государственным университетом в Стерлитамаке. Четыре бюста и в прямом смысле четыре человека слова четырех национальностей – писатели и поэты. Среди них чувашский поэт Константин Иванов. Он умер, немного не дожив до 25-летия. Молодой классик, сейчас его называют основоположником чувашской художественной литературы.

По соседству с чувашским деятелем – татарский. Писатель и языковед Галимджан Ибрагимов – один из лидеров и создателей партии татаро-башкирских мусульманских левых эсеров. Боролся за свободу. Одноимённая татарская газета после Февральской революции в России в 1917 году выходит в свет при участии Галимджана Ибрагимова. В историческом квартете и Сергей Аксаков, его отец был владельцем поместья в деревне Пёстровке под Стерлитамаком, и сын приезжал гостить. Сейчас село носит фамилию Аксакова. Первым в ряду памятников стоит Мухаметсалим Уметбаев – он был первым и в разработке лингвистической терминологии башкирского языка.