В Уфе стартовали экскурсионные поездки по историческому центру на двухэтажном автобусе

На двухэтажном автобусе без крыши. Сегодня стартовали экскурсионные поездки по историческому центру столицы республики. Ровно в 15:00 по местному времени даблдекер с логотипами «Терра Башкирия» отъехал от Гостиного двора.
Маршрут проходит по самым значимым достопримечательностям. Поездку сопровождает опытный экскурсовод, рассказывающий увлекательные истории о местах и выдающихся личностях. Общее время в пути – примерно полтора часа. Экскурсия предусматривает также три остановки: у памятника Мустаю Кариму, у площади имени Салавата Юлаева и одноименного сквера.
По словам организаторов поездки, такие двухэтажные экскурсионные автобусы в России имеются только в пяти городах. С прошлого года возможность познакомиться с историей столицы Башкортостана прямо с колес появилась также у жителей Уфы и гостей города.