В Уфе стартовали экскурсионные поездки по историческому центру на двухэтажном автобусе

Широко распространено заблуждение, что в Уфе нечего показывать, поэтому в Уфе таких вот экскурсий нет. На самом деле я сравниваю с теми экскурсиями, в которых был во многих других городах, в Уфе есть много что показывать и много что рассказать, у нас очень интересный город.

Артур Идельбаев, заместитель директора Центра развития туризма Республики Башкортостан