В Уфе стартовали экскурсионные поездки по историческому центру на двухэтажном автобусе

На двухэтажном автобусе без крыши. Сегодня стартовали экскурсионные поездки по историческому центру столицы республики. Ровно в 15:00 по местному времени даблдекер с логотипами «Терра Башкирия» отъехал от Гостиного двора.

Маршрут проходит по самым значимым достопримечательностям. Поездку сопровождает опытный экскурсовод, рассказывающий увлекательные истории о местах и выдающихся личностях. Общее время в пути – примерно полтора часа. Экскурсия предусматривает также три остановки: у памятника Мустаю Кариму, у площади имени Салавата Юлаева и одноименного сквера.

Широко распространено заблуждение, что в Уфе нечего показывать, поэтому в Уфе таких вот экскурсий нет. На самом деле я сравниваю с теми экскурсиями, в которых был во многих других городах, в Уфе есть много что показывать и много что рассказать, у нас очень интересный город.

Артур Идельбаев, заместитель директора Центра развития туризма Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе стартовали экскурсионные поездки по историческому центру на двухэтажном автобусе

По словам организаторов поездки, такие двухэтажные экскурсионные автобусы в России имеются только в пяти городах. С прошлого года возможность познакомиться с историей столицы Башкортостана прямо с колес появилась также у жителей Уфы и гостей города.

Мне, безусловно, интересно прокатится по центру города в автобусе-кабриолете, и я уверен: узнаю что-то новое, хотя всю свою жизнь прожил в Уфе, в центре города. Несмотря на то, что экскурсия пока продолжается 5-10 минут, я уже узнал много интересного.

Илья Заяц, житель г. Уфы
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