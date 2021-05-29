В Башкирии завершился конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Школьники со всей республики соревновались в знании ПДД. В Мелеузовском районе завершился 48-й республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Он ежегодно проводится Управлением ГИБДД совместно с Министерством образования и науки республики. На протяжении трех дней 250 школьников отвечали на теоретические вопросы и применяли знания на практике.

Таких очередей к своим спецмашинам сотрудники ГИБДД не видели никогда. Обычно все стараются не попадать к ним в салон, а вот ребята как раз хотели обратного. У школьников был карт-бланш. Поговорить в громкоговоритель, включить спецсигналы, примерить фуражку. Они ведь и сами уже инспекторы, правда юные.

Этот экзамен для них отличается не только тем, что вместо учителя инспектор ГИБДД, но и наличием реквизитов. Из кучи медикаментов ребята должны выбрать те, что пригодятся для оказания первой медицинской помощи именно в их задании. В отличие от многих взрослых, они не только знают, что это такое, но и как при этом спасти жизнь.

Ребята должны были блеснуть не только знаниями, но и навыками вождения. Пока, конечно, за рулём велосипеда. Тем более что двухколесный транспорт был одним из главных призов. Они не просто школьники, а юные инспекторы дорожного движения. Ребята из Чесноковки Уфимского района, например, уже вживаются в роль хранителей порядка на дороге. Школьники организовали патрулирование аварийного участка.

К конкурсу юные инспекторы дорожного движения готовились весь год. Плюс к школьной программе ребята должны изучать ещё и правила дорожного движения. У многих была долгой не только подготовка, но и дорога.

За последние четыре месяца с участием детей и подростков произошло 115 ДТП. 9 погибли и 128 травмированы. По статистике большинство случаев происходит во время каникул. Именно поэтому конкурс проходит в конце мая.