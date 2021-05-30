На трассе в Башкирии опрокинулась иномарка: погибла женщина, пострадала 15-летняя девочка

Вчера, 29 мая, в Зианчуринском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - опрокинулся автомобиль KIA Rio. Подробности рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
Трагедия произошла на втором километре дороги Новопетровка - Башкирская Ургинка. За рулем иномарки находился 67-летний житель республики Татарстан. По всей видимости, мужчина попросту не справился с рулевым управлением.
В результате ДТП скончалась супруга водителя, также в аварии пострадала его 15-летняя внучка - девочку госпитализировали с переломом позвоночника. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Башкирии.