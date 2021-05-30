В Уфе директор предприятия «кинул» рабочих на 1,8 млн рублей

При этом, имеющиеся в указанный период денежные средства предприниматель, в нарушение установленной законом очередности, направил на расчеты с поставщиками и прочими контрагентами, с целью обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, он обвиняется в краже металлического гаража и хищении вверенных ему денежных средств организации.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии