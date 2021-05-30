В Уфе директор предприятия «кинул» рабочих на 1,8 млн рублей

Сотрудники одного из предприятий Уфы остались без зарплаты. СУ СКР по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении директора компании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Руководитель предприятия не выплачивал зарплату рабочим с августа 2018 по февраль 2019 года. Без своих кровно заработанных остались 63 человека. Сумма задолженности перед сотрудниками составила 1,8 млн рублей.
Свою вину директор компании не признал. На его имущество наложили арест. В скором времени уголовное дело направят в суд для рассмотрения.