В Уфе директор предприятия «кинул» рабочих на 1,8 млн рублей

Сотрудники одного из предприятий Уфы остались без зарплаты. СУ СКР по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении директора компании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Уфе директор предприятия «кинул» рабочих на 1,8 млн рублей

Руководитель предприятия не выплачивал зарплату рабочим с августа 2018 по февраль 2019 года. Без своих кровно заработанных остались 63 человека. Сумма задолженности перед сотрудниками составила 1,8 млн рублей.

При этом, имеющиеся в указанный период денежные средства предприниматель, в нарушение установленной законом очередности, направил на расчеты с поставщиками и прочими контрагентами, с целью обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, он обвиняется в краже металлического гаража и хищении вверенных ему денежных средств организации.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии

Свою вину директор компании не признал. На его имущество наложили арест. В скором времени уголовное дело направят в суд для рассмотрения.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии