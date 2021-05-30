Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 50-летний Радик Карачурин

В селе Калмашево пропал без вести 50-летний Радик Карачурин. Он не выходит на связь с 27 мая. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: худощавый, рост около 180 см, голубые глаза, русые волосы. В день исчезновения был одет в трико черного цвета, серый пиджак и черно-белую майку. На ногах у него были шлепки черного цвета.
Поисками Радика Карачурина занимаются волонтеры отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (917) 781 93 34, 8 (800) 700 54 52 или 02.