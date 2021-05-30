В Башкирии за выходные в ДТП погибли 3 человека

Сверхаварийными выдались эти выходные в республике. На дорогах погибли 3 человека, еще свыше 20 травмированы.

В Зианчуринском районе с трассы слетела «Киа Рио» под управлением жителя Татарстана. В результате его 67-летняя супруга скончалась, а вот 15-летняя внучка, которую они везли в гости, получила перелом позвоночника.

В Аскинском районе скончался водитель ВАЗ 99-й модели: при столкновении с «Шевроле Круз» 58-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу в автомобиле скорой помощи.

В Дуванском районе погибла 47-летняя пассажирка. Еще три женщины доставлены в больницу. Известно, что водитель отечественной «девятки» за руль сел пьяным и не имея прав.