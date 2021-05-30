В Башкирии иномарка снесла повозку с людьми: подробности страшного ДТП

Пенсионерка – без стопы, лошадь – усыпили. Шокирующие кадры аварии в Мечетлинском районе: гужевую повозку, в которой ехали пожилые артисты местного фольклорного ансамбля, протаранила «Тойота Авенсис». Можно ли было избежать ДТП и как себя чувствуют пострадавшие?

Словно сцена из какого-то фильма ужасов. Пожилые люди радостно едут на праздник, наигрывая веселую мелодию на гармошке, и уже буквально через несколько секунд скрип тормозов, удар, и в тот же момент повозка, полная людей, подлетает в воздух и переворачивается.

До праздника сельчане не доехали совсем немного, около 100 метров. Трагедия произошла на повороте. Знаков запрещающих обгон здесь нет. А разрешённая скорость – не больше 90 км/час. По следам на дороге можно представить примерный тормозной путь машины. Где-то порядка 50 метров. Какая действительно была скорость у «Тойоты», остаётся только догадываться.

Смятый капот, оторванные номера и крыло, испачканное кровью. Вот так теперь выглядит автомобиль, накануне сбивший повозку с сельскими жителями. Сейчас машина находится на специализированной стоянке. Причины аварии выясняет следствие.

Из восьми человек, ехавших в телеге, пятеро получили травмы. Лошадь с увечьями и вовсе пришлось усыпить. С тяжелыми переломами двух пострадавших доставили в Месягутовскую центральную больницу, это примерно 70 км от места аварии.

Год назад Гульсюм Каримовна потеряла мужа, а в этом едва не погибла сама. Пожилая учительница в тот роковой момент сидела в телеге вместе со всеми. Основной удар автомобиля пришёлся по ногам женщины.

Я по жизни оптимистка, но это тяжело пережить. Душа-то молодая, готовились к празднику «Кукушкин чай», репетировали, погода такая чудесная была. И вот такое случилось внезапно. Гульсум Дусмухаметова

Правую ступню пожилой женщины оторвало в момент удара. Кость была раздроблена в нескольких местах

Пытались сохранить нижнюю конечность, но она была нежизнеспособна. Пришлось провести ампутацию ниже колена. Сейчас пациентка в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Ильгиз Мустафин, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Месягутовской центральной районной больницы

Теперь женщина осталась инвалидом. Но держится. Волевой характер не даёт Гульсум Каримовне плакать. За все годы работы учителем выпустила больше восьми классов, воспитала сотни учеников и подняла на ноги двоих детей. А теперь предстоит поднять на ноги себя.

Остальным повезло гораздо больше: синяки, ушибы и ссадины. Рания Курбанова в аварии едва не потеряла маму. Теперь винит во всем себя. Ведь именно она вместе с сельчанами организовывала этот праздник.

Нарядные, в национальных костюмах и традиционных головных уборах. Совместную фотографию участницы коллектива сделали буквально за 20 минут до трагедии. Обрядовый праздник «Кукушкин чай» сельчане решили отметить прямо в поле, потому как местный дом культуры уже несколько лет закрыт из-за аварийного состояния.

Все проблемы, потому что у нас нет клуба. Да, мы бы не поехали в поле, у нас в деревне все старые бабушки, жители. Им надо садиться, слушать. Ну а что делать? Они хотели веселиться. Такой трагедии бы не случилось, если бы у нас был клуб. Дания Каюмова, жительница д. Новомуслюмово

За рулём «Тойоты Авенсис», протаранившей повозку с пожилыми артистами, был 53-летний житель Белокатайского района.

В рамках доследственной проверки по факту ДТП в Мечетлинском районе, в котором пять человек получили травмы различной степени тяжести, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан