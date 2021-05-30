В магазинах Башкирии вновь появились стиральные порошки БСК

На прилавках магазинов вновь появились знаменитые порошки «Зифа», «Луч», «Эколь». Башкирская содовая компания возобновила законсервированную 3 года назад линию. Радий Хабиров дал старт производству на Нефтегазохимическом форуме.

Объём вложений составил 275 млн рублей. Проектная мощность – 60 тысяч тонн порошка в год. В планах – поставка продукции по всей России и в страны ближнего зарубежья. Удалось создать  еще 125 рабочих мест. В марте этого года по решению президента России Владимира Путина республика получила контрольный пакет акций БСК, тем самым взяла в свои руки управление предприятием. Выпуск моющих средств – одна из мер развития содовой компании.

Фото №1 - В магазинах Башкирии вновь появились стиральные порошки БСК

Довольно большая сумма денег пойдет на решение экологических проблем. Таковые возможности у предприятия есть. Сегодня они заключили договор с «ВЭБ-Инжиниринг», это тоже возможность привлекать заемные средства, поэтому я полагаю, что предприятие начинает динамичное развитие. Я полагаю, что уже в самые ближайшие годы мы будем видеть, как предприятие преображается, потому что очень старое производство. Оно сложное и долгое время не модернизировалось, и плюс будут появляться новые точки развития.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на  форуме запустили новый газопровод через реку Белую. Свыше 700 метров труб проложили под водой.  По оценкам экспертов, это самый сложный в техническом плане проект за последние 15 лет. Ввод  в эксплуатацию газопровода Новоалександровка-Затон  обеспечит голубым топливом 30 тысяч квартир и шесть котельных уфимского Забелья – перспективной территории застройки. По словам Радия Хабирова, до 2025 года в Башкирии будет газифицировано еще 164 населенных пункта. Перспективное направление – глубокая переработка газа.

Фото №2 - В магазинах Башкирии вновь появились стиральные порошки БСК

Подписано важное соглашение – я бы сказал, историческое для нашей республики – между компаниями «Газпром» и «Газпром нефтехим» о гарантированной поставке в нашей республике от 28 млрд кубов. Это дает возможность загрузить наши предприятия и открыть новое предприятие по глубокой переработке газа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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