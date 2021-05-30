В магазинах Башкирии вновь появились стиральные порошки БСК

На прилавках магазинов вновь появились знаменитые порошки «Зифа», «Луч», «Эколь». Башкирская содовая компания возобновила законсервированную 3 года назад линию. Радий Хабиров дал старт производству на Нефтегазохимическом форуме.
Объём вложений составил 275 млн рублей. Проектная мощность – 60 тысяч тонн порошка в год. В планах – поставка продукции по всей России и в страны ближнего зарубежья. Удалось создать еще 125 рабочих мест. В марте этого года по решению президента России Владимира Путина республика получила контрольный пакет акций БСК, тем самым взяла в свои руки управление предприятием. Выпуск моющих средств – одна из мер развития содовой компании.
Также на форуме запустили новый газопровод через реку Белую. Свыше 700 метров труб проложили под водой. По оценкам экспертов, это самый сложный в техническом плане проект за последние 15 лет. Ввод в эксплуатацию газопровода Новоалександровка-Затон обеспечит голубым топливом 30 тысяч квартир и шесть котельных уфимского Забелья – перспективной территории застройки. По словам Радия Хабирова, до 2025 года в Башкирии будет газифицировано еще 164 населенных пункта. Перспективное направление – глубокая переработка газа.