Жители Башкирии жалуются на небывалый рост стоимости стройматериалов

На небывалый рост цен стройматериалов жалуются жители республики. За год стоимость профнастила повысилась в два раза, брус подорожал ровно на полцены. Те, кто покупал участки за городом из-за дешевизны частного дома по сравнению с квартирой, уже готовы отказаться от строительства. С чем связан рост цен?

Начав строительство в прошлом году, он уже не уверен, что в этом его удастся завершить, говорит Алексей. Казавшийся доступным брус по цене 8 тысяч за кубометр взлетел на 50 процентов. А еще нужен утеплитель, профнастил, чья стоимость тоже не стоит на месте. И, вроде бы, начинали возводить деревянный дом, а по итогу – золотой. Такого роста цен ни Алексей, ни его соседи не помнят.

Пока цены стремятся вверх, сынишка Артёма играет на свободном от дома участке. Если одни не могут завершить строительство, то другие не знают, как его начать. Маткапитал, на который так рассчитывали, уже не покроет большую часть затрат.

Думали, маткапитала хватит на фундамент, но сейчас, видимо, только вырою котлован и засыплю песком. Все, что накоплено было ранее, съел рост цен, этих денег уже не хватит. Артём Никитин

Профнастил теперь себе могут позволить немногие. Такого роста стоимости металла, говорят сотрудники компании, не было никогда. А на рынке они с 2002 года. От повышения цен, как это ни удивительно, страдают и продавцы. Спрос падает.

Производитель поднимает цены, нам тоже приходится. Металл уходит на экспорт, и внутри страны они пытаются продавать по таким же ценам, что и на экспорт, но они завышены, и нам тяжело. Альфия Хасанова, заместитель директора по экономическим вопросам

Маржа не то что не растёт, а падает, жалуются продавцы. Оборудование пару лет назад успели обновить. А о дальнейшей модернизации производства пока можно даже не думать. Российский рынок неразрывно связан с западным. А тенденции на нём не радуют.

В Америке и Европе цены выросли втрое, а поскольку экономики связаны, металлопроизводители поднимают цены. Шамиль Галиуллин, директор компании

Из-за металла подорожала и продукция, которая изготавливается на его основе. Производителей окон и вовсе атаковали со всех сторон. Цены растут и на пластик, и на стекло.

Металл за год подорожал на 122%, ПВХ на 48, стекло на 80%. Повышение связано с ростом мировых цен из-за колоссального спроса. Альбина Баширова, менеджер отдела продаж

Чтобы не терять в качестве за счет удешевления комплектующих, оконщикам приходится повышать цены. Точно так же за счет роста каждого материала выросла и стоимость домов.