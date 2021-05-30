В Уфе прошел массовый полумарафон «ЗаБег.РФ»

Пока я бежал, у меня было время подумать, для чего я это делаю. Наверно, это просто какая-то новая цель для меня. До сегодняшнего утра я не был уверен, что побегу. Проснусь, если настрой будет побежать, то побегу.

Ильмир Хазетдинов, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина