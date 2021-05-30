В Уфе прошел массовый полумарафон «ЗаБег.РФ»

По оценкам организаторов, в столице Башкортостана в легкоатлетическом полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняло участие около 2 тысяч человек. По итогам мероприятия определят город, который станет «Беговой столицей России». На время проведения полумарафона в Уфе ограничили движение по нескольким улицам в центре города.
В пятый раз вся Россия на старте «Забега». На полумарафонскую дистанцию выходят во всех субъектах страны в одно и то же время. При этом 21 километр преодолевать было необязательно. Каждый выбирал себе дистанцию по силам. Среди доступных – 1,5 или 10 километров.
В Уфе на старт «Забега» вышли почти 2000 человек. Победу у женщин на полумарафонской дистанции одержала Ульяна Шарикова.
У мужчин победителей было сразу два. Друзья по жизни Алексей Иванов и Андрей Сафронов не смогли разлучиться и на дистанции и синхронно пересекли финишный створ.
На дистанцию вышли и известные уфимские спортсмены. К примеру, участник Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Ильмир Хазетдинов.
Хватало и бегунов в ярких маскарадных костюмах. У кого-то они были устрашающими. У других более дружелюбными.
Возможность участвовать в «Забеге» предоставляется детям с 6 лет. Верхней границы не существует. По уфимским улицам бежали и те, кому уже далеко за 80.
Не осталась в стороне от «Забега» и команда телерадиокомпании «Башкортостан». Те, кто привык работать у микрофона, выяснили, кто самый быстрый и выносливый.
Уфимцам повезло с погодой во время «Забега». Перед главным стартом прошел долгожданный освежающий дождь, но затем на протяжении всей гонки светило солнце. В некоторых других городах участникам приходилось справляться с холодом и ливнем.
«Забег» – это 85 городов и сумасшедшая энергия его участников. Они сегодня получили настоящее удовольствие. Самое главное – это был самый массовый забег в истории страны.