В Уфе прошел массовый полумарафон «ЗаБег.РФ»

По оценкам организаторов, в столице Башкортостана в легкоатлетическом полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняло участие около 2 тысяч человек. По итогам мероприятия определят город, который станет «Беговой столицей России». На время проведения полумарафона в Уфе ограничили движение по нескольким улицам в центре города. 

В пятый раз вся Россия на старте «Забега». На полумарафонскую дистанцию выходят во всех субъектах страны в одно и то же время. При этом 21 километр преодолевать было необязательно. Каждый выбирал себе дистанцию по силам. Среди доступных – 1,5 или 10 километров.

Я, честно говоря, слабо тренировался в последнее время. Поэтому пробегу только 10 километров.  Но надеюсь, что на осеннем марафоне я пробегу 20.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

В Уфе на старт «Забега» вышли почти 2000 человек. Победу у женщин на полумарафонской дистанции одержала Ульяна Шарикова.

Фото №1 - В Уфе прошел массовый полумарафон «ЗаБег.РФ»

Эмоции очень зажигательные. Погода тому благоприятствовала. Соперники были очень хорошие, сильные.

Ульяна Шарикова, победительница полумарафона «ЗаБег»

У мужчин победителей было сразу два. Друзья по жизни Алексей Иванов и Андрей Сафронов не смогли разлучиться и на дистанции и синхронно пересекли финишный створ.

Пенальти

Два башкирских спортсмена всю дистанцию бежали вместе. Оторвались от преследователей. На финише Андрей Сафронов на миллиметры обогнал Алексея Иванова. Но после изучения фотофиниша.

Владислав Литвинчук, организатор полумарафона «ЗаБег» в Уфе

На дистанцию вышли и известные уфимские спортсмены. К примеру, участник Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Ильмир Хазетдинов.

Пока я бежал, у меня было время подумать, для чего я это делаю. Наверно, это просто какая-то новая цель для меня. До сегодняшнего утра я не был уверен, что побегу. Проснусь, если настрой будет побежать, то побегу.

Ильмир Хазетдинов, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина

Хватало и бегунов в ярких маскарадных костюмах. У кого-то они были устрашающими. У других более дружелюбными.

Сегодня я в таком ярком костюме. Это костюм Черной вдовы. Это такой сценический образ. Я его надела, чтобы поднять людям настроение.

Алена Бельская, участница полумарафона «ЗаБег»

Возможность участвовать в «Забеге» предоставляется детям с 6 лет. Верхней границы не существует. По уфимским улицам бежали и те, кому уже далеко за 80.

Раньше бегала марафоны, уже лет 10 не бегаю. Надо держаться в компании бегунов, тогда все будет в порядке.

Галия Габбасова, участница полумарафона «ЗаБег»

Не осталась в стороне от «Забега» и команда телерадиокомпании «Башкортостан». Те, кто привык работать у микрофона, выяснили, кто самый быстрый и выносливый.

Бежалось легко, бежалось хорошо. Одной дружной командой. Из нас единственный, кто пробежал нормальную дистанцию, это Юлька Исанбердина.

Сиявуш Шерматзаде, телеведущий

Уфимцам повезло с погодой во время «Забега». Перед главным стартом прошел долгожданный освежающий дождь, но затем на протяжении всей гонки светило солнце. В некоторых других городах участникам приходилось справляться с холодом и ливнем.

 «Забег» – это 85 городов и сумасшедшая энергия его участников. Они сегодня получили настоящее удовольствие. Самое главное – это был самый массовый забег в истории страны.

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Пенальти