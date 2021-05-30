Миляуша Муртазина – молодым талантам: «Настоящий вокал требует жертв»

В столице республики на неделе стартовал Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Артист приурочил его ко дню рождения своего педагога Миляуши Муртазиной, которая отметила 95-летний юбилей.

Профессор Уфимского государственного института искусств посвятила жизнь вокальной педагогике. Как вспоминает сама Миляуша Муртазина, однажды ей поступило предложение переехать преподавать в Италию, но она не приняла его.

Поздравил лично именитого профессора и глава республики Радий Хабиров Он поблагодарил ее за неоценимый вклад в развитие культуры не только Башкортостана, но и всей страны. Отметил, что наша вокальная школа гремит благодаря таким специалистам, как она.

Молодым талантам я бы посоветовала не торопиться. Настоящий вокал требует, можно прямо сказать, жертв, на что не каждый способен. Миляуша Муртазина, заслуженный деятель искусств РСФСР