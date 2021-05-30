Миляуша Муртазина – молодым талантам: «Настоящий вокал требует жертв»

В столице республики на неделе стартовал Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Артист приурочил его ко дню рождения своего педагога Миляуши Муртазиной, которая отметила 95-летний юбилей.
Профессор Уфимского государственного института искусств посвятила жизнь вокальной педагогике. Как вспоминает сама Миляуша Муртазина, однажды ей поступило предложение переехать преподавать в Италию, но она не приняла его.
Поздравил лично именитого профессора и глава республики Радий Хабиров Он поблагодарил ее за неоценимый вклад в развитие культуры не только Башкортостана, но и всей страны. Отметил, что наша вокальная школа гремит благодаря таким специалистам, как она.
На сцене театра оперы и балета, в сопровождении Национального симфонического оркестра республики прозвучали популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов. Сама Миляуша Муртазина не смогла быть в зрительном зале. Но наблюдала за открытием фестиваля из дома. Для нее организовали индивидуальную трансляцию. Репертуар артистам подобрала сама педагог, так решил Ильдар Абдразаков, это те композиции, которые они разучивали в студенческие годы.