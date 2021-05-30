«Это событие»: в Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова

Экспозиция музея общей площадью более 300 кв. м. Стоимость билетов – от 50 рублей. Разделы об истории освоения Арктики, роли России в жизни этого северного региона и знаковым исследователям-полярникам, в том числе уроженцам Башкортостана. Можно увидеть карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов и изменения климата. Пока около 200 экспонатов. В том числе переданные в дар камни от вдовы одного из полярников. Можно увидеть и каяк: по легенде Альбанов и еще один матрос сделали лодку из обломков корабля.