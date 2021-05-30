«Это событие»: в Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова

Ближе к Арктике. В Уфе на этой неделе появился уникальный культурный объект – Музей полярников имени Валериана Альбанова – уроженца Башкортостана, легендарного исследователя, чьими трудами пользуются специалисты во всем мире. Событие приобрело национальное значение. В церемонии приняли участие родственники и члены экстремальной полярной экспедиции «По следам двух капитанов» – прообразом одного из героев одноименной книги как раз стал Валериан Альбанов.

«Набор эгоиста» – так называли миниатюрную кастрюлю, которая подогревалась фитилем керосинки, полярные очки, подсвечник, фотографии, книги, страницы из дневников. Не верится, что это те самые экспонаты, которые были в обиходе более века назад у уроженца Уфы Валериана Альбанова во время покорения Арктики. Сейчас прикоснуться к героической истории может любой желающий в Музее полярников его имени.

Фото №1 - «Это событие»: в Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова

Подвигом Альбанова до сих пор восхищаются во всем мире. Благодаря его опыту два года его шхуна дрейфовала в краю «белого безмолвия» – так говорят об Арктике. Удалось систематизировать сведения о водных течениях, определить границы материка, а также предсказать открытие острова Визе. Это стало основной для освоения Северного морского пути.

Дневник Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа» переиздавался и у нас, и за границей. Глава Башкортостана уверен, что музей внесет свой вклад в науку и воспитание подрастающего поколения.

Все понимают, что Арктика – это невозможно тяжело. Это страшные температуры, это лед, это отсутствие еды и все прочее. Но Арктика всегда была овеяна романтизмом. И ничто так не привлекает молодежь, как ощущение романтизма. И романтизм в том числе связан со служением нашей Родине. Освоение Арктики – это большая государственная задача.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - «Это событие»: в Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова

Россия на два ближайших года получила право председательствовать в Арктическом совете, который обеспечивает содействие развитию Арктики, особенно в сфере защиты окружающей среды. Церемония прошла на минувшей неделе в Исландии. Кроме того, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года.

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Конечно, республика здесь идет в ногу с Россией, с повесткой, геоповесткой. Конечно, открытие такого музея интерактивного, в какой-то мере молодежного, где совмещены традиции, история, глубина и подход к воспитанию молодежи, – это событие.

Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества

Я надеюсь, что подрастающее поколение эта тема заинтересует, это же романтика, приключения, сейчас интерес к Арктике все больше и больше растет. 

Марина Пацай, вдова руководителя историко-мемориальной экспедиции «По следам двух капитанов»
Фото №3 - «Это событие»: в Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова

Глава республики поблагодарил всех создателей музея за успешную работу и вручил идейному вдохновителю музея Михаилу Чванову орден Григория Аксакова за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры.

Экспозиция музея общей площадью более 300 кв. м. Стоимость билетов – от 50 рублей.  Разделы об истории освоения Арктики, роли России в жизни этого северного региона и знаковым исследователям-полярникам, в том числе уроженцам Башкортостана. Можно увидеть карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов и изменения климата. Пока около 200 экспонатов. В том числе переданные в дар камни от вдовы одного из полярников. Можно увидеть и каяк: по легенде Альбанов и еще один матрос сделали лодку из обломков корабля.

Музей полярников имени Валериана Альбанова станет новой достопримечательностью Башкортостана и частью большого музейного квартала Уфы. В шаговой доступности находятся Национальный музей республики, Музей имени Нестерова, Довлатовский переулок, а в планах – открыть еще один музей поблизости в честь русского оперного певца Федора Шаляпина, творческий путь которого волею судеб стартовал в Уфе.

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