На трассе в Башкирии произошло ДТП: один погиб, трое пострадали

Вчера, 30 мая, в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Priora и Mitsubishi Lancer. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 61 километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк. За рулем "Приоры" находился 36-летний житель Сибая, а иномаркой управлял 50-летний уфимец. В Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла на затяжном повороте в условиях дождя.

В результате ДТП 57-летний пассажир "Приоры" погиб на месте, а водителя доставили в больницу. Также в аварии пострадали 46-летний мужчина и 36 и 46-летние женщины. По факту произошедшего проводится проверка.